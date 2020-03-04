Binali Yıldırım'dan CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler sürüyor. Özkoç'a bir tepki de eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'dan geldi. "Ağza alınmayacak bu hakaretleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." diyen Yıldırım, Özkoç'un hem hukuk hem de halk önünde bu sözlerin bedelini ödeyeceğini söyledi.

NTV Haber 04.03.2020 - 21:54 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 22:04

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