Binam ne kadar güvenli? diyenler dikkat! Kiracı risk tespiti isteyebilir mi?
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, pek çok vatandaş yaşadığı binanın güvenli olup olmadığını merak ediyor. Bina risk tespiti yaptırmak isteyenler bir hayli artmış durumda. Peki risk tespitine kiracılar başvurabiliyor mu? Kiracılar ne gibi adımlar atabilir? İşte bu soruların yanıtları...
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