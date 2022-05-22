Binlerce gencin katıldığı festivalde yan bakma kavgası
Karabük’te düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı festivalde kavga çıtkı. Yan bakma ve taciz iddiası üzerine başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alana gelen çok sayıda polis, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan ve aralarında genç kızların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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