Binlerce inci kefali ve sazan telef oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü sıcaklığın eksi 20 dereceye düşmesiyle dondu. Göldeki binlerce inci kefali ve sazan da göl suyuyla beraber donup telef oldu. Göl kıyısındaki Dilburnu Köyü’nde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan Ümran Can ‘‘İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Gölde nereye kazma vursak ölü balık çıkıyor’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 17:34 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 17:44

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