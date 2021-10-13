Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor

Edirne'de Ahmet Cengiz Dumlupınar, tarihte var olmuş her türlü geminin birebir belli ölçeklerde küçültülmüş modellerini binlerce parça kullanarak üretiyor. Dumlupınar, çocukluk hayali olarak başladığı gemi modelciliği hobisini yeni mesleği haline getirip profesyonelce çalışmalara imza atıyor.

Haberler - NTV 13.10.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 11:24

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