Bir "adli emanet" soygunu daha: 518 bin lirayı zimmetine geçirdi

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan “Adli Emanet Deposu” soygunu günlerce tartışılmıştı. Adliyedeki soygun haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir zabıt kâtibi, kendisine teslim edilen 31 farklı dosyadan 518 bin lirayı zimmetine geçirdi. Soygun, zabıt katibinin babasının ihbarıyla ortaya çıktı