Bir anlık dalgınlık kuryeye pahalıya mal oldu

Denizli’de sipariş teslim etmek için bir apartmana giren kurye, döndüğünde motorunu yerinde bulamadı. Anahtarı motorun üzerinde unuttuğunu fark eden 22 yaşındaki  Hamdi Bayhan, ‘‘4 yıllık kuryeyim, daha önce hiç başıma gelmemişti. Görüntüleri izledim, iki kişi defalarca motorumun etrafında dolaşmış. 40 saniyede profesyonel şeklide çalmışlar’’ dedi.

Haberler - İHA 24.08.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 11:48

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