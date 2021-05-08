Emniyet kaza görüntülerini paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; Nisan ayında 126’sı ölümlü, 11 bin 70’i yaralanmalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi. Yurt genelindeki kazalarda 147 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 672 kişi yaralandı. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi. Nisan ayında en çok kazanın meydana geldiği il ise yine İstanbul oldu.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.05.2021 - 13:51| Son Güncelleme : 08.05.2021 - 14:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.