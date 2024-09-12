Bir bardak su isteyince öldürüldü
Olay, Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
29 yaşındaki Mesut Kazancı, bir fabrikanın önünden geçerken çalışanlardan su istedi. İşyerinde bulunanlar, dışarıdaki hortumdan akan suyu gösterdi. Mesut Kazancı da "Bardağınız yok mu?" diye sordu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Çalışanlar, gence sopayla saldırdı.
Kazancı, hortumla kendini savunmaya çalıştı. Ancak aldığı darbelerle yere yığıldı. Buna rağmen bir süre daha dövüldü.
Hastaneye kaldırılan yaralının beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Mesut Kazancı, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ondan geriye, 2 aylık kızı kaldı.
Anne Gül Kazancı, "Bir bardak su için bir insan öldürülür mü? Adalet istiyorum." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Kahramanmaraş