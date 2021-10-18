Bir eliyle direksiyonu, diğeriyle çuvalı tuttu

Diyarbakır’da trafikte ilerleyen bir otomobilin hali görenleri şaşırttı. Aracın üzerinde bir çuval yük vardı ve şoför bir eliyle direksiyonu tutarken diğeriyle de çuvalı tutuyordu. Yükün diğer ucunu da yan koltuktaki tutmuştu. Arka koltukta oturan da pencereden dışarı sarkıttığı mavi bir leğen taşıyordu. Diyarbakır-Elazığ karayolundaki garip yolculuğu, trafikteki sürücülerden biri cep telefonuyla kaydetti.
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