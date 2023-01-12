Bir eliyle kendi motorunu diğeriyle de kucağındaki tuttu

Tekirdağ'da bir motokurye kucağında motor taşıdı. Trafikteki tehlikeli anları bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Yol boyunca bir eliyle kendi motorunu diğer eliyle de kucağındaki tutan kurye, dengesini korumak için epey çaba harcadı.

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