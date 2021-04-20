''Önümüzdeki dönemde sayılar daha da yükselecek''

Corona virüste her gün ne yazık ki rekor tazeleniyor. Bugüne kadar ki en yüksek can kaybını gördük. 24 saatte 341 insanımızı kaybettik. Profesör Doktor İsmail Hanta, yüksek ölüm rakamlarını değerlendirdi ve daha büyük dalga endişesini dile getirdi. (Haber: Yağız Şenkal)
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NTV 20.04.2021 - 15:43| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 16:20
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