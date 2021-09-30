Sadece bir hafta yaşıyor: Üstelik hiç yemek yemiyor
Konya’da bulunan Avrupa’nın en büyük Tropikal Kelebek Bahçesi’nin yeni üyesi bir ‘Afrika Ay Güvesi’ oldu. 20 santimetreye ulaşabilen kanat uzunluğuyla türünün en büyüğü olan Afrika Ay Güvesi, ağzı olmadığı için tırtıl halindeyken depoladığı besinleri tüketiyor. Yani bir haftalık ömrünü yemek yemeden tamamlıyor.
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NTV 30.09.2021 - 15:06| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:52
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