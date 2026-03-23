Bir kişinin öldüğü yağ fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bir kişinin hayatını kaybettiği patlama anı çevredeki bir başka fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yaşanan şiddetli patlamanın ardında bazı metal parçaların etrafa fırlaması yer alıyor. Patlamadan saniyeler önce ise bölgeden 3 kadın işçinin geçtiği görülüyor.

18 Mart'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetmişti.