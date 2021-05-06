Bir saatlik kovalamaca sonunda polis aracına çarptı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında bir saat süren kovalamaca kazayla noktalandı. Karabağlar’dan Karşıyaka’ya kadar kilometrelerce kaçan sürücü, polis aracına çarparak durdu. Gözaltına alınan ve birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve trafiği tehlikeye atmaktan idari işlem uygulandı.
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NTV 06.05.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 10:13
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