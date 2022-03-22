Bir tişört için 2 bin 700 litre su

Dünya'nın yüzde 70’i sularla kaplı, ama erişilebilir tatlı su miktarı bunun yüzde birinden az. Küresel ısınma nedeniyle doğal su kaynakları günden güne azalıyor. Bir de suyu yanlış ve fazla kullanınca, yani israf faktörü eklenince, gelecekte su krizi tehlikesi kapıda. Peki, su krizi yaşamamak için neler yapılması lazım? (Haber: Öykü Tüccar - Kamera: Yasin Güngör)
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