Bir ulusu özgürlüğe götüren yol: Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya nasıl çıktı?
Mustafa Kemal Paşa'nın Havza yakınlarında bir Anadolu köylüsüyle tanışmasının, yollarda arızalanan otomobili yüzünden yaşanan bir gecikmenin ve kısa bir an umutsuzluğa sürüklenen İstiklal yolcularının, bir marşla yeniden ve umutla, heyecanla yürüyüşe geçmesinin öyküsü... İşte İşte NTV ekibinden Ahmet Yeşiltepe'nin hazırladığı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Anadolu'daki ilk 25 gününü anlatan "Kurtuluş Yolu" belgeselinden kısa bir bölüm... (Görüntü Yönetmeni: Ahmet Uçar Kurgu: Cihan Çekiç, NTV)
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19.05.2020 - 09:53| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 10:21
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