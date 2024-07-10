Bir yanda sel diğer yanda aşırı sıcaklar: Hangi bölgelerde risk yüksek?
Türkiye'nin bir kısmı sıcak ve ve nemle boğuşurken bir kısmı da sellerle baş etmeye çalışıyor. İstanbul'da nem oranı yüzde 99'u buldu. Peki önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
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