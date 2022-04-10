‘‘Biraz zayıf düşmüş. İncitmeden, ip bağlamadan taşıdım’’
Kahramanmaraş’ta kaçak avcılara yönelik denetim yapan av müfettişi Nuri Çadır, hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak eve götürdü. Hayvanın bakımı ve tedavisiyle ilgilenen Çadır ‘‘Biraz zayıf düşmüş. İncitmeden, ip bağlamadan sırtımda taşıdım. Birkaç gün sonra tekrar doğaya salacağız’’ dedi.
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