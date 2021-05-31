Birbirlerine yol vermediler, kaza yaptılar

Samsun-Ankara karayolunda iki araç, yol vermemek için dakikalarca birbirlerini sıkıştırdılar. Sürücülerden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kanala savruldu. Neyse ki aracını toparlayarak durmayı başardı. Diğer araç sürüsü ise arkasına bile bakmadan uzaklaşıp gitti.
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ntv.com.tr 31.05.2021 - 12:58| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 13:06
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