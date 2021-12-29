Biri bıçak çekti diğeri çantayla saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında tartışmaya başlayan kişiler, ilerleyen dakikalarda kavgaya tutuştu. Olayda taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçak ile tehditler savururken, diğer arkadaşı ise tartıştığı adama çanta ile saldırdı. Dakikalarca süren olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
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