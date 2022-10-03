Biri çocuk 3 kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu anlar
İstanbul Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri arkasındaki aracın üzerine çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen 1’i çocuk 3 kişi kıl payı kurtuldu.
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