Biri kadın, 37 bomba imha uzmanı var (NTV, İstanbul'un bomba uzmanlarını görüntüledi)
Tuzaklanmış bombaların imha edilmesinde, şüpheli paketlerin etkisiz hale getirilmesinde onlar devreye giriyor. İstanbul Emniyeti'nde 1'i kadın 37 bomba imha uzmanı görev yapıyor. NTV ekibi "İlk hata son hatadır" anlayışıyla İstanbul'u bombalı saldırılara karşı koruyan bomba imha uzmanlarıyla konuştu. Senaryo gereği şüpheli paket İstanbul'un tek kadın bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi. İşte o anlar... (Haber: Osman Terkan Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
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