Biri yumrukladı, diğeri görüntüleri kaydetti

İstanbul Avcılar’da bir adam, kız arkadaşına buluşma teklifinde bulunduğunu iddia ettiği genci yere yatırıp dövdü. Arkadaşı da cep telefonuyla dayak görüntülerini kaydetti. İddiaya göre E.G., bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı genç kadınla buluşmak istedi. Genç kadın durumu sevgilisi M.F.Ö.’ye anlattı. M.F.Ö. sahildeki bir parkta buluştuğu E.G.'yi yere yatırıp dakikalarca dövdü. Bu sırada yanındaki arkadaşı da dayak görüntülerini kaydetti. İhbar üzerine gözaltına alınan saldırgan, savcılıkça serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 20.04.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 12:27
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