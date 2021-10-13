Bisiklet gelin arabası oldu: Konvoydakiler de bisikletlere bindi

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Arkadaşları da genç çifte bisikletleriyle eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Gelinlikle pedal çevirirken biraz zorlandığını söyleyen Çiğdem Kavasoğlu ‘‘Bisikletli düğün konvoyunun araçlarla yapılandan çok daha şık olacağını düşündük. Hem de bisikletin insan yaşamındaki yerini vurgulamak istedik’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 15:15

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