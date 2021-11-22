Bisikletle geldi, motosikletle gitti

İstanbul Zeytinburnu’nda gece saatlerinde bisikletle keşif yapan hırsız, ağaca bağlı bir motosikleti 4 dakika içinde çalıp kaçtı. Sabah motosikletinin yerinde bisiklet bulan Meltem Topçu ‘‘Önce gelip keşif yapmışlar sonra motoru çalıp bisikleti bırakmışlar. Şikayetçi olduk’’ dedi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen hırsız aranıyor.
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