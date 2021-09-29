Bisikletlerin tekerlerini tek tek böyle patlattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir genç, kiralık bisikletlerin tekerleklerini tek tek patlattı. Seka Park’ın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gencin delici bir aletle tekerleri patlattığı ve birkaç bisikletin selesini kestiği de görülüyor. Belediye ekibi olayın ardından bisikletleri tamire götürürken saldırgan genç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ntv.com.tr 29.09.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 13:10

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