Bisikletli Güzelgün'ün katiline 9 yıl istendi: İnfaz kanunu cezasızlık hali mi doğuruyor?
51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, 18 Temmuz'da İstanbul'da bisiklet kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili iddianame hazırlandı. Alkol ve uyuşturucu kullandığı anlaşılan, çarpıp kaçan sürücüye iki buçuk yıldan 9 yıla kadar hapis istendi. Bu durumda, en fazla 9 yıla kadar hapis alacak bir hükümlü belki 2 yıldan az bir sürede serbest kalabilecek. İnfaz kanununda öngörülen koşullu salıverme ve denetimli serbestlik uygulamaları cezanın caydırıcılığını zayıflatıyor mu? Avukat Serkan Günel, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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