Bitlis'te yavru ayı, araç sürücüsüne saldırdı
Bitlis'te bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderası'nda yaşayan yavru ayının, kendisini görüntülemek isteyen araç sürücüsüne saldırısı, kamera ile görüntülendi. Aracının camını yarıya kadar indiren ve yavru ayıları cep telefonuyla görüntülemek isteyen Zeki Ulaştan, bir yavru ayının kendisine saldırısını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırı sonucu bir anda paniklediğini ve korktuğunu ifade eden Ulaştan, aracıyla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.
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