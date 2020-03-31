"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına yoğun destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi. Siyaset, iş dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda kamu yöneticisi de kampanyaya katıldı.
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NTV 31.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:17
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