BM Genel Kurulu'na Türk başkan

Eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi. Bozkır, ilk açıklamasında "Küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair karar alınmasına gayret edeceğim" dedi. Bozkır, oylama sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla beraber izledi.
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NTV 18.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 11:39
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