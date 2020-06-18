BM Genel Kurulu'na Türk Başkan (NTV Özel)

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Bozkır, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı, seçim sürecini anlattı.

NTV Haber 18.06.2020 - 21:01 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 21:13

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