BM Habitat'tan övgü: "Sıfır atık" projesi nasıl başarılı oldu?
Sürdürülebilir bir hayat için yeşili, doğal yaşamı korumak ve sıfır atık ile çevreye duyarlı olmak şart. Bunun için çalışan Birleşmiş Milletler Habitat'ın Direktörü birkaç gündür Türkiye'de. Maimunah Mohd Sharif ile içinden geçtiğimiz süreci ve Türkiye'nin sıfır atık projesini NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu konuştu. Sıfır Atık projesinin başarısıyla ilgili konuşan Sharif, "Emine Erdoğan'ın liderliği son derece önemliydi. Toplulukları bir araya getirdi. Sıfır Atık projesinin başarılı olmasından kendisi sorumludur" dedi.
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NTV 04.06.2021 - 20:38| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 21:10
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