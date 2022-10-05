''Böbreğini alacağım'' diyerek korkutup yüzüne para attılar

İstanbul Ataşehir’deki özel hastanede yaşlı bir hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdiğini ve başsavcılığın da adli işlem başlattığını bildirdi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, iki görevlinin işlerine son verildiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ