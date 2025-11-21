Böcek ailesinin ölümü: İlaçlama yapan kişi otele böyle girdi

21.11.2025 00:44

DHA

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle gittikleri hastanede hayatını kaybeden Böcek ailesinden 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturmada, ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C'nin otele giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.