Böcek ailesinin ölümü: İlaçlama yapan kişi otele böyle girdi
21.11.2025 00:44
DHA
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle gittikleri hastanede hayatını kaybeden Böcek ailesinden 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturmada, ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C'nin otele giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.
