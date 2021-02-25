'Teke böceği' ağaçları kuruttu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri istilacı bir tür olan teke böceği nedeniyle İstanbul'da 180 ağacı kesmek zorunda kaldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yaklaşık 800’e yakın ağaçta da larvalar tespit edildi.
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NTV 25.02.2021 - 16:54| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 17:04
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