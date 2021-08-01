Bodrum Mazıköy'de alevlerle mücadele

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında Mazıköy'de alevlerle mücadele gün boyu sürdü. Şiddetli rüzgar da eklenince yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Bölgede halkın bir bölümü teknelerle tahliye edildi. Birçoğu evlerini ve geçim kaynaklarını korumak için büyük bir çaba sarf ediyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu son durumu canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 01.08.2021 - 20:15| Son Güncelleme : 01.08.2021 - 20:20
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