Bodrum'da alevler karayoluna ulaştı

Bodrumda devam eden yangında alevler, Yeniköy Yukarı Mazı karayolunun yanına yaklaştı. Karayolu tehdit altına girince itfaiye ve belediye ekipleri yangın tüpleriyle müdahale ettiler. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve kameraman Önder Gündoğdunun bölgeden izlenimleri...

NTV 03.08.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 11:31

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