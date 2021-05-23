Bodrum'da eğlence düzenlenen otel kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlenen otel için kapatma cezası verildi. Polis ile Bodrum Turizm Danışma Bürosu denetim ekipleri, ilçedeki bir otelde eğlence düzenlendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Oteldeki 130 kişinin Covid-19 tedbirlerini ihlal edip canlı müzik eşliğinde eğlendiği belirlendi. Bunun üzerine Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilen otel için kapatma cezası verildi.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 01:46| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 01:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.