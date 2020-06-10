Bodrum'da suni Maldivler görüntüsü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı işletmelerin sahillerine; daha güzel bir görüntü elde etmek için mermer tozu serdiği ortaya çıktı. Denizdeki canlılığa zarar verdiği belirtilen beyaz kuma bölge halkı tepkili. Bodrum Belediyesi'nin de girişimleriyle; sahillere mermer tozu seren işletmelere ceza kesilmeye başlandı.

NTV 10.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:51

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