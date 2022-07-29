Bodrum’daki film gibi operasyonun görüntüleri

Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat, Türk karasularından çıkmak üzereyken Sahil Güvenlik tarafından çarpılarak durduruldu. Lüks yatta 84 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı operasyonun görüntülerini yayınladı.
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NTV Haber 29.07.2022 - 16:35| Son Güncelleme : 29.07.2022 - 16:38
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