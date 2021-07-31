Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, vatandaşlar bölgeden tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.
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NTV 31.07.2021 - 17:09| Son Güncelleme : 31.07.2021 - 17:17
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