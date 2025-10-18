Boğa otomobili sürükledi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ahırdan kaçan bir boğa tehlikeye yol açtı. Sokaklarda dolaşan hayvan, bir otomobili sürükledi. Hayvanın sürüklediği aracın camları kırıldı. Paniğe yol açan boğa uzun süre kontrol altına alınamadı. Bir süre sonra sahipleri tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi.
