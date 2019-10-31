Mühür söken fotoğraf aşkı (Tarihi Valide Han'ın kaçak terasında sosyal medya girişimi)

Bir işletmeci İstanbul Eminönü'deki tarihi Valide Han ve Sağırhan'ın kaçak terasını, boğaz manzarası önünde fotoğrafı çektirmek isteyenler için "konsept seyir terası" haline getirdi. Fotoğraf çektirenlerden para almaya başladı. Fatih belediyesi, seyir terasını mühürledi ama o mühür söküldü ve fotoğraf çekimleri devam etti. Zabıtalar, işletme için dün bir kez daha yasal işlem yaptı. Halı ve yastıklar toplandı, teras yine mühürlendi. İşletme sahibi Harun Reşit Göktaş ise yapılanın kanuna aykırı olduğunu iddia etti. Göktaş, “Mühür burada sembolik olarak takılır sembolik olarak açılır. Yarın burada tekrardan fotoğraf çekilecek“ dedi.



BOĞAZ'A NAZIR SELFİE 100, EVLİLİK FOTOĞRAFI 750 LİRA...