Boğaz'da 200 drone ile gösteri

Gökyüzüne "Milletin Zaferi" yazdılar, drone ile Türk bayrağı çizdiler. İstanbul Boğazı ilk kez böyle bir gösteriye sahne oldu. 15 Temmuz Şehitleri anısına 200 drone ile gösteri yapıldı. Dronelar hep birlikte hareket etti. Türkiye haritası çizildi.

NTV 16.07.2020 - 10:29 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 10:44

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