    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Boğaz'da mayın tehlikesi sürer mi?

Ukrayna'nın Rus işgali öncesi Karadeniz'e döşediği ve fırtınada sürüklendiği düşünülen mayınlardan biri dün İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Donanma bölgeyi kordona aldı. Boğaz trafiği durduruldu. SAS timleri mayını imha etti. Peki bu mayın ne kadar tehlikeliydi? Bu kadar kısa sürede Odessa'dan İstanbul'a sürüklenmesi normal mi? Emekli SAS Komandosu, patlayıcı uzmanı, Ömer Koçelli, merak edilenleri anlattı. (Haber: Yağız Şenkal)

Haberler - NTV 27.03.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 13:52

TÜRKİYE HABERLERİ