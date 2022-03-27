Boğaz'da mayın tehlikesi sürer mi?

Ukrayna'nın Rus işgali öncesi Karadeniz'e döşediği ve fırtınada sürüklendiği düşünülen mayınlardan biri dün İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Donanma bölgeyi kordona aldı. Boğaz trafiği durduruldu. SAS timleri mayını imha etti. Peki bu mayın ne kadar tehlikeliydi? Bu kadar kısa sürede Odessa'dan İstanbul'a sürüklenmesi normal mi? Emekli SAS Komandosu, patlayıcı uzmanı, Ömer Koçelli, merak edilenleri anlattı. (Haber: Yağız Şenkal)
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