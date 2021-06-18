Boğaz’daki kazada ‘ihmal’ iddiası: Gemi uyarıda bulunmadı

İstanbul Boğazı’nda dün bir kuru yük gemisi ile tekne çarpışmış, iki balıkçı hayatını kaybetmişti. Salih Bayraktar ve Burhan Ataman bugün son yolculuklarına uğurlanırken yakınları ve arkadaşları tepkiliydi. Kazaya neden olan geminin hiçbir uyarıda bulunmadığını öne sürdüler.

NTV 18.06.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 15:56

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