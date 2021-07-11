Boğaz'dan savaş gemileri geçti, kıyıdaki kafeyi su bastı
İstanbul Boğazı’ndan geçen savaş gemilerinin oluşturduğu dalgalar Üsküdar’da balıkçıların iskelesini parçaladı, kıyıdaki bir kafeyi de su bastı. Panik içinde kaçmaya başlayan müşterilerden bazıları o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Üç savaş gemisinin hızlı geçtiğini anlatan işletmeci İsmet Morgül, “Arka arkaya dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Bu zamana kadar böyle bir olay yaşamamıştık’’ dedi.
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ntv.com.tr 11.07.2021 - 10:37| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 10:46
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