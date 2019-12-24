Boğaz'ın kahramanları kılavuz kaptanlar 24 saat görevde

Dünyanın en zorlu geçiş yolları arasında olan İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kazaların çoğu, gemilerin kılavuz kaptan almamasından kaynaklanıyor. Çünkü bir gemi, Türk limanlarına uğramayacaksa, ve özel bir durumu yoksa, kılavuz kaptan almak zorunda değil. Peki kılavuz kaptanlar nasıl çalışıyor? Boğaz trafiğiyle ilgili görüşleri ne? İşte bu soruların yanıtı...

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