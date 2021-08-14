Boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı: Mahalleli ateş açtı

Bursa’da bir adam, eski kız arkadaşının yolunu kesip boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştı. Kardeşiyle yolda yürüyen C.K’nın önüne çıkan R.A., cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını tehdit ederek sürüklemeye başladı. Kadının çığlıklarını duyup gelen bir mahalle sakini silahıyla ateş ederek adamı durdurmak istedi. Mahalleye bekçilerin geldiğini görünce kaçıp giden R.A., kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

ntv.com.tr 14.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 15:16

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