Boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı: Mahalleli ateş açtı
Bursa’da bir adam, eski kız arkadaşının yolunu kesip boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştı. Kardeşiyle yolda yürüyen C.K’nın önüne çıkan R.A., cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını tehdit ederek sürüklemeye başladı. Kadının çığlıklarını duyup gelen bir mahalle sakini silahıyla ateş ederek adamı durdurmak istedi. Mahalleye bekçilerin geldiğini görünce kaçıp giden R.A., kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 14.08.2021 - 15:08| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 15:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.